Andreas Pereira torna alla Lazio? Ma a una condizione. I dettagli

Al termine del prestito alla Lazio, Andreas Pereira ha fatto ritorno al Manchester United. Il brasiliano potrebbe tornare biancoceleste

Recentemente si è messo in mostra per un gol fantastico in amichevole tra Manchester United e Brentford, dimostrazione di come, al netto delle difficoltà riscontrate alla Lazio, Andreas Pereira sia un giocatore di qualità. Mai completamente integrato nel 352 di Simone Inzaghi, il brasiliano ha fatto ritorno ai Red Devils, ma il suo destino è ancora tutto da scrivere.

Come riporta Rob Dawson, corrispondente per le due squadre di Manchester per ESPN, il classe ’96 potrebbe tornare in prestito alla Lazio. L’attaccante però vorrebbe un trasferimento a titolo definitivo, sulle sue tracce ci sarebbe il Fenerbahce.