Andreas Pereira, futuro che fa discutere. L’idea della Lazio per tenerlo

Il futuro di Andreas Pereira alla Lazio è un rebus. Il giocatore potrebbe rimanere, e il club studia le condizioni

Andreas Pereira fa discutere. Ai tifosi biancocelesti piace, ma lo scarso impiego e il ricco riscatto, fissato a 27 milioni, fanno pensare la Lazio. Come spiega il Corriere dello Sport, lui vorrebbe restare a Roma e la società stessa crede in lui.

Per trattenerlo, Lazio potrebbe rinnovare il prestito o parlare con lo United per abbassare il prezzo del riscatto. Intanto Inzaghi studia la soluzione: potrebbe impiegarlo da prima o seconda punta per dargli più spazio.