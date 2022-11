Barzagli: «Lazio da scudetto? Non lo so, ma mi incuriosisce. Ecco perchè»

Andrea Barzagli, ex difensore della Juventus, ha parlato della Lazio di Maurizio Sarri in vista della sfida di domani contro i bianconeri

Intervistato dalla Gazzetta dello Sport, Andrea Barzagli ha parlato così della sfida di domani tra Juventus e Lazio:

«Lazio da Scudetto? Difficile dirlo ma mi incuriosisce, perché ora è lassù anche per meriti difensivi, nonostante abbia una grande qualità nel fare gol. Non ha il palleggio che vorrebbe Sarri e le ultime partite non incarnano lo stile del suo tecnico ma può segnarti in qualsiasi momento. Domenica s’affrontano due squadre che hanno la loro forza nella fase difensiva. Sarri e Allegri sono diversi nel mondo di allenare, ognuno ha i suoi principi ma lasciano un’impronta ben marcata sulle loro squadre. Quello che dà più all’occhio è la voglia di difendersi e di non prendere gol. In realtà la squadra ha sempre incassato poco, visto che con 7 reti è la miglior difesa del campionato, però all’inizio era più leggera e concedeva più situazioni. Ora fa prestazioni molto toniche, più vicine al Dna della Juventus più recente. Si saranno confrontati nello spogliatoio e il cambio di modulo ha dato più equilibrio: se giochi a quattro devi avere anche terzini di spinta, Kostic a tutta fascia ha più spazio e anche Cuadrado ne sta beneficiando. Allegri a tre ha ritrovato Alex Sandro, Danilo è diventato un punto fermo, Bonucci e Bremer sono sempre una garanzia. Il mister non l’ho mai visto in confusione».