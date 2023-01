Anderson, relax sulla neve insieme alla sua compagna – FOTO

Anderson, in attesa della sfida contro il Milan il brasiliano approfitta del giorno di riposo per trascorrere qualche ora di relax sulla neve

Archiviata la vittoria contro il Bologna in Coppa Italia, la Lazio si proietta alla gara di campionato contro il Milan, con l’obiettivo di ottenere punti importanti per la Champions. In attesa della supersfida contro la squadra di Pioli, Anderson si gode qualche ora di relax.

Il brasiliano approfittando del riposo concesso da Sarri alla squadra, trascorre il tempo libero sulla neve insieme alla compagna, il tutto riportato in un post social dal giocatore.