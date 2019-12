Anderlecht, Proto miglior portiere degli ultimi dieci anni – FOTO

Undici anni tra i pali dello Sporting Anderlecht: l’esperienza di Silvio Proto nella squadra belga ha lasciato un grande impatto nel cuore dei suoi tifosi, con le sue 223 presenze e 204 gol subiti. Sul profilo Twitter dello Sporting Anderlecht è stato chiesto ai tifosi viola di votare il miglior portiere degli ultimi dieci anni e Proto è stato eletto con il 74%.

— Sporting Anderlecht (@Sporting_AND) December 21, 2019