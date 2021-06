Ancelotti nuovo allenatore del Real Madrid: il comunicato ufficiale

Carlo Ancelotti è il nuovo allenatore del Real Madrid. Il club spagnolo ha annunciato il ritorno dopo sei anni del tecnico italiano che percepirà sei milioni netti per i prossimi tre anni. Di seguito la nota ufficiale delle merengues.

«Il Real Madrid C. F. comunica che Carlo Ancelotti sarà il nuovo allenatore della prima squadra per le prossime tre stagioni. Domani la cerimonia della firma del contratto si svolgerà insieme al presidente Florentino Pérez al Real Madrid City. Più tardi Carlo Ancelotti comparirà alle 18 davanti ai media in una conferenza stampa telematica».