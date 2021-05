Carlo Ancelotti, tecnico dell’Everton con un lungo passato in Serie A, ha parlato dell’arrivo di Mourinho a Roma. Le parole

Intervenuto sulle pagine del Corriere dello Sport, Ancelotti ha parlato dell’arrivo di Mourinho alla Roma.

«Mou un colpo da maestro. A Roma lo adoreranno. Bollito? Non è un cotechino. Porterà entusiasmo, conoscenze, personalità: è un grande allenatore. Sono contento perché va ad allenare una squadra a cui tengo molto. Mou alla Roma come me a Napoli? Può essere, ma conta la voglia che uno ha di allenare e stare fermo non piace a nessuno. Entrambe sono piazze importanti e, come in ogni azienda che si rispetti, anche nel calcio il risultato finale deve essere rapportato alle aspettative iniziali».