Ammonizione Vecino, giallo pesante per il centrocampista della Lazio contro il Cagliari: diffidato, salterà la gara col Bologna

Ammonizione pesante in casa Lazio dopo quella di Romagnoli nella gara di oggi contro il Cagliari.

Anche Vecino ha ricevuto il giallo a pochi minuti dall’ingresso in campo. Il centrocampista, proprio come il difensore, salterà il Bologna in quanto diffidato.