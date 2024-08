Amichevoli, che batosta per Gasperini! il Parma annichilisce l’Atalanta 4-1

Amichevoli, la formazione bergamasca a pochi giorni dalla gara con il Real perde pesantemente con la squadra di Pecchia

Proseguono le amichevoli estive per la squadre di serie A, dopo la vittoria di ieri della Lazio a Frosinone, quest’oggi ha giocato l’Atalanta. I bergamaschi hanno sfidato il Parma in una sfida dal sapore di serie A, ma la trasferta emiliana è stata una disfatta visto il 4-1 della squadra di Pecchia. Da ricordare che i bergamaschi fra 10 giorni scenderanno in campo a Varsavia per la Supercoppa Europea