Nota ufficiale della S.S. Lazio: riparte la vendita delle tessere per l’Olimpico

Abbonamenti Lazio, c’è il comunicato! Ecco le nuove date per la stagione 2026/27: tutte le novità trapelate

La Lazio prova a rilanciare il rapporto con il proprio pubblico e riapre la campagna abbonamenti per la stagione 2026/2027. Come da tradizione, la società biancoceleste ha deciso di riattivare la vendita dopo la prima gara casalinga all’Olimpico. Negli ultimi anni questa fase aveva permesso al club di aumentare sensibilmente il numero delle tessere, arrivando anche a quota 30.000 abbonati. La situazione attuale, però, presenta numeri più bassi rispetto al passato e la società punta a recuperare terreno attraverso questa nuova finestra di sottoscrizione. Di seguito la nota della società:

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NOTA – «La S.S. Lazio comunica che, dalle ore 12:00 di lunedì 31 agosto alle ore 23:59 di venerdì 11 settembre, sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento alle partite casalinghe della squadra biancoceleste.

Modalità e tariffe restano le medesime della vendita libera».