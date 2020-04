Almeyda: «Non mi pento di aver rifiutato il Real Madrid, perchè arrivò la Lazio…»

Almeyda, ex campione biancoceleste, è tornato a parlare del suo arrivo alla Lazio, poco dopo aver rifiutato il Real Madrid

Solo qualche giorno fa, Almeyda raccontava la sua Lazio e tutte le emozioni vissute a Roma. In un’intervista rilasciata per Superfutbol, l’ex giocatore ha svelato anche un retroscena di mercato prima del suo approdo all’ombra del Colosseo:

«In quel periodo ogni giorno saliva il mio valore. Erano apparsi il Real Madrid e altre società, ma io avevo dato la mia parola al Siviglia. Alfredo Davicce mi disse: ‘Devi decidere tu: il Real ci darà lo stesso del Siviglia’. E io gli risposi: ‘Vado al Siviglia, hanno la mia parola’. Lui mi chiese: ‘Sei sicuro di quello che stai facendo?’ Dissi di sì. Me ne sono pentito? No, non indovinai, il Real divenne campione e il Siviglia scese. Però subito dopo mi comprò la Lazio. La vita fa dei giri, è così».