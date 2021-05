Allenatore Lazio, Lotito sonda il piano B: ha già incontrato un altro tecnico

Allenatore Lazio, Lotito aspetta Sarri ma sonda il piano B: il presidente ha già incontrato un altro tecnico

In casa biancoceleste sono ore importanti per il futuro. In pole per il ruolo di allenatore della Lazio c’è Maurizio Sarri, con il quale al momento balla un milione. Il futuro potrebbe decidersi nei prossimi giorni. Lotito ha già però il piano B.

Come rivela Il Messaggero, la prima alternativa si chiama Vincenzo Italiano: il tecnico ha visto Lotito nella giornata di ieri e prima di firmare il rinnovo con lo Spezia fino al 2023 aspetta la Lazio.