Allenatore Lazio, continua il casting: spunta Nuno Espirito Santo

Allenatore Lazio: continuano a spuntare nomi per la panchina biancoceleste, orfana di Simone Inzaghi, accasatosi all’Inter

L’addio di Simone Inzaghi ha dato il là al casting per il nuovo allenatore in casa Lazio. Tanti i nomi accostati alla panchina biancoceleste. E se la pista Mihajlovic resta viva, ai papabili si sarebbe anche aggiunto Vincenzo Italiano. Come riportato da Gianluca Di Marzio infatti, Lotito avrebbe contattato il tecnico dello Spezia, seguito anche da Sassuolo e Hellas Verona.

Occhi puntati però anche su Maurizio Sarri, anche se c’è il nodo ingaggio, troppo pesante per gli standard biancocelesti. E allora ecco che, secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, il nome nuovo potrebbe essere quello di Nuno Espirito Santo. L’allenatore lusitano ha lasciato il Wolverhampton Wanderers da pochi giorni e potrebbe rappresentare un’alternativa di spessore.