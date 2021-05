Mihajlovic: «Normale questo cambio panchine. Sul futuro…»

Sinisa Mihajlovic, tecnico del Bologna, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Sky Sport dopo un evento a Cava de’ Tirreni.

MANCINI – «L’Italia è una squadra giovane con margini di miglioramento. Ha fatto bene, bisogna lasciarli sereni perchè hanno una buona squadra con tanti giovani che possono essere una sorpresa all’Europeo dove hanno le carte in regola per fare bene».

RIVOLUZIONE PANCHINE – «Sapevo che avrebbero fatto un sacco di cambiamenti, L’anno scorso per colpa del covid, quelli che volevano cambiare non hanno cambiato e quelli che hanno cambiato hanno fatto male visto che non c’era preparazione. È normale che quest’anno ci sarebbero stati dei cambiamenti, ci sono quelli più sorprendti come Conte che ha lasciato l’Inter ma gli altri ce li si poteva aspettare»,

FUTURO – «In Italia in generale si sta bene, si sta bene da tutte le parti. Io se sto a Roma, se sto a Milano, se sto a Bologna, se sto a Genova sto bene. Io sono uno zingaro di natura e sto bene da tutte le parti, specialmente in Italia. È un paese bellissimo e ogni città ha qualcosa di particolare e bello».