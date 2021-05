Allenatore Bologna: Mazzarri tra i papabili per il post Mihajlovic

Allenatore Bologna: in caso di addio di Sinisa Mihajlovic, i felsinei starebbero pensando anche a Walter Mazzarri

Sinisa Mihajlovic è senza alcun dubbio uno dei nomi caldi per il post Inzaghi. Il serbo sarebbe nellarosa dei nomi valutati dai biancocelesti. Ed ecco che il Bologna non può non iniziare a guardarsi attorno.

Secondo Il Resto del Carlino, sarebbero tre i nomi in lizza:Luca Gotti che potrebbe dire addio all’Udinese, Claudio Ranieri, che ha lasciato la Sampdoria, e Walter Mazzarri, accostato negli ultimi giorni anche ai capitolini. Insomma, il valzer di panchine è solo appena iniziato.