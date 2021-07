Allenamento Sarri, ad Auronzo arriva la tecnologia: ecco i droni – FOTO

Nel ritiro di Auronzo di Cadore c’è un’altra grande novità: i droni, che caratterizzano i metodi di allenamento di Sarri

La rivoluzione dal punto di vista tecnico e tattico in casa Lazio è appena iniziata. Sono bastata due sedute di allenamento per capirlo e per intuirlo. Reparti da plasmare, movimenti, inserimenti, tagli e massimo tre tocchi di palla: Maurizio Sarri ha già iniziato a far capire il suo credo ai suoi giocatori.

Va detto però che in quel di Auronzo di Cadore c’è un’altra importante novità, che può essere identificata come l’arrivo della tecnologia. Fin troppo chiaro il riferimento al drone, elemento cardine dei metodi sarriani già ai tempi del Napoli. Un modo per studiare i movimenti, i suoi nuovi giocatori e per permettersi alla macchina di oliarsi il prima possibile. Il Sarrismo è sbarcato sotto le Tre Cime di Lavaredo. E a testimoniare il tutto sono anche alcune storie Instagram della società capitolina.