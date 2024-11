Allenamento Lazio, Zaccagni e Romagnoli gestiti: le ultime verso il Ludogorets

Allenamento Lazio, il capitano biancoceleste non ha preso parte alla seduta odierna mentre il difensore solo parzialmente

La Lazio nella giornata di oggi ha cominciato la preparazione alla gara di Europa League contro il Ludogorets. Oltre agli infortunati Tavares e Castrovilli, hanno saltato la seduta di allenamento Isaksen, Dele-Bashiru e Zaccagni. Mentre quest’ultimo è rimasto a riposo a causa del colpo ricevuto contro il Bologna, non sono note le condizioni dell’olandese e del nigeriano. In ogni caso, non dovrebbero essere schierati giovedì sera.

Parzialmente in gruppo, invece, Alessio Romagnoli, in seguito all’indurimento al polpaccio rimediato nell’ultima di campionato. Le sue condizioni, però, non destano preoccupazione. Contro il Ludogorets Mandas difenderà i pali biancocelesti, mentre in difesa ci dovrebbero essere Marusic, Patric, Gigot e Pellegrini. In mediana agiranno Vecino e Guendouzi e sulla trequarti Baroni schiererà Pedro, Dia e Tchaouna alle spalle di Noslin. Castellanos verso la panchina.