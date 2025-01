Allenamento Lazio: Zaccagni c’è, sensazioni positive verso Verona. Aggiornamenti su Pedro e Noslin: i dettagli

Allenamento Lazio, Zaccagni partecipa alla seduta odierna. Sensazioni positive verso Verona. Le ultime novità su Pedro e Noslin

Nuovo giorno, nuova seduta a Formello per la Lazio. Regolarmente presente il capitano Mattia Zaccagni, a disposizione per la sfida di domenica contro il Verona. Negli ultimi due giorni il numero 10 biancoceleste era rimasto a riposo per un affaticamento muscolare, ampiamente superato.

Baroni ritrova anche Pedro dopo la lesione muscolare. Sensazioni positive anche da Noslin, che ha lavorato con i compagni. L’ex di turno è ormai sulla strada del pieno recupero e potrà dare il suo supporto.