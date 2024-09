Allenamento Lazio, un altro RECUPERO IMPORTANTE per Baroni: in gruppo si è RIVISTO anche lui

Allenamento Lazio, un altro recupero importante per la squadra di Baroni: nella seduta di oggi a Formello si è rivisto anche lui

Nuova seduta di allenamento per la Lazio, che si è ritrovata oggi a Formello per l’ultima volta in questa settimana, visto che sia domani che lunedì saranno giorni di riposo.

A centrocampo, oltre a Castrovilli, si è riaggregato Rovella, ieri assente a causa di leggeri sintomi influenzali. Un altro recupero importante in mezzo al campo per mister Baroni.

