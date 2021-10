Allenamento Lazio, tutti a disposizione in vista dell’Inter. Il punto

Allenamento Lazio, tutti presenti a Formello dopo che i nazionali sono rientrati finalmente dagli impegni della sosta

Tutti a disposizione per Maurizio Sarri in vista della partita di sabato sera contro l’Inter dell’ex Inzaghi.

Immobile e Zaccagni sono recuperati e i nazionali sono rientrati finalmente dagli impegni della sosta. A Formello va in scena il penultimo allenamento, domani pomeriggio sarà già tempo di rifinitura: Immobile guiderà l’attacco, Zaccagni partirà dalla panchina e sarà sganciato nella ripresa in caso di bisogno. Patric è favorito su Radu per prendere il posto dello squalificato Acerbi e fare coppia con Luiz Felipe.