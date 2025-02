Allenamento Lazio, Tavares dal 1′: la decisione su Patric e Vecino per il Monza

Allenamento Lazio, Baroni recupera Tavares per il match contro il Monza. Domani la rifinitura in programma alle ore 16:00

Questa mattina la Lazio è scesa sul campo di Formello per continuare la preparazione in vista del Monza. Mister Baroni può sorridere per i recuperi di Lazzari e Tavares, quest’ultimo dovrebbe partire dal 1′, ma dovrà ancora fare a meno di Patric e Vecino.

Davanti a Provedel, dunque, ci dovrebbero essere Marusic, Gila, Romagnoli e proprio Tavares, mentre è intoccabile la coppia Guendouzi-Rovella a centrocampo. Alle spalle di Castellanos, invece, agiranno Isaksen, Dia e Zaccagni. Gli assenti a sorpresa di oggi sono Tchaouna e Basic.