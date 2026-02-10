Allenamento Lazio, i biancocelesti si mostrano concentrati! La gallery della seduta a Coverciano – FOTO

Allenamento Lazio, nuova seduta a Coverciano per la formazione di Sarri in vista dell’appuntamento di Coppa Italia. La gallery

La Lazio non ha tempo per rifiatare. Il cammino dei biancocelesti incrocia ora un momento decisivo della stagione, dove il margine d’errore si riduce allo zero. L’obiettivo è chiaro: conquistare un posto tra le magnifiche quattro che si contenderanno il trofeo nazionale, in una sfida che promette scintille e alta intensità agonistica.

La Lazio punta la Coppa Italia al Dall’Ara

Il gruppo guidato da Maurizio Sarri è nel pieno della preparazione tattica e atletica. Domani sera lo stadio Dall’Ara sarà il teatro della battaglia contro il Bologna, match valido per i quarti di finale. La Coppa Italia rappresenta per la società capitolina una corsia preferenziale per il successo, e la concentrazione mostrata a Coverciano testimonia quanto l’ambiente creda in questo traguardo. Sarà una partita a scacchi tra due tecnici che amano il bel gioco, dove la solidità difensiva e la precisione sotto porta faranno la differenza.

Dietro le quinte della Lazio in Coppa Italia

L’aria che si respira è quella delle grandi occasioni. Come riportato e mostrato dal club attraverso il proprio profilo Instagram ufficiale, la squadra sta lavorando con un’intensità fuori dal comune. Una gallery fotografica pubblicata dalla società ritrae i giocatori visibilmente focalizzati sull’obiettivo: sguardi tesi, sudore e quel senso di unità necessario per superare uno scoglio ostico come quello emiliano.

