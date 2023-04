Allenamento Lazio: seduta tattica nel pomeriggio

Arriva il comunicato sulla sessione pomeridiana di allenamento per i biancocelesti

Pomeriggio di allenamento tattico per la Lazio di Maurizio Sarri in quel di Formello.

Tramite un comunicato, la società ha voluto aggiornare i tifosi sull’esito della seduta odierna.

COMUNICATO- «Allenamento pomeridiano per la Lazio che questo pomeriggio è scesa in campo a partire dalle ore 15:30 al Centro Sportivo di Formello in vista della gara contro l`Inter. Dopo una prima fase di riscaldamento di carattere tecnico, il gruppo biancoceleste ha svolto un ampio lavoro tattico, seguito da una doppia partitella, a campo ridotto, decisa da una rete di Danilo Cataldi»