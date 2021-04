Allenamento Lazio: seduta di scarico a Formello, out Caicedo ed Escalante

Allenamento Lazio, la squadra si è ritrovata questa mattina a Formello per la canonica seduta di scarico: ancora assenti Caicedo ed Escalante

Canonica seduta di scarico a Formello, dopo la vittoria contro il Milan. Gruppo diviso a metà: lavoro in palestra per chi è stato impiegato ieri; sessione di possesso palla per i subentrati e chi è rimasto in panchina. È iniziata la settimana che porterà al Genoa e Inzaghi dovrà monitorare le condizioni di Caicedo ed Escalante, entrambi esclusi ieri anche dalla lista dei convocati. L’attaccante – fermato dalla solita fascite plantare – potrebbe strappare la convocazione per la partita di domenica, più difficile il recupero del compagno.

Il mister sarà chiamato a risolvere anche il problema dell’assenza di Acerbi e valutare l’impiego di Parolo e Hoedt al posto del centrale.