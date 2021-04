Squalifica Acerbi, il difensore era diffidato: salterà il Genoa

Cartellino giallo per Francesco Acerbi nella sfida tra Lazio e Milan: il numero 33 era diffidato, salterà per squalifica il prossimo match

Arriva il primo cartellino giallo della sfida dell’Olimpico tra Lazio e Milan. Il destinatario è Francesco Acerbi, difensore centrale dei biancocelesti.

Il numero 33 era diffidato e dunque verrà squalificato per la prossima gara. Il Leone salterà la partita contro il Genoa di domenica prossima alle 12.30. Problemi in difesa per Simone Inzaghi, che contro i rossoblù dovrà inventarsi qualcosa per coprire il buco lasciato da Acerbi.