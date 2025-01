Allenamento Lazio, rifinitura anti-Braga: out Dia e Guendouzi. Sette giovani aggregati da Baroni

Allenamento Lazio, in campo per la rifinitura in vista della sfida col Braga di domani. Il report completo

Come riporta Radiosei, in casa Lazio oggi rifinitura a Formello prima della partenza per il Portogallo. Sette giovani della Primavera aggregati alla prima squadra, assenti dal campo Guendouzi e Dia, in vista della sfida di Europa League di domani contro il Braga, fischio d’inizio alle ore 21.00.