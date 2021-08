Allenamento Lazio, c’è anche Pedro in campo: esordio a Formello per lui

Inizia l’allenamento in quel di Formello ed ecco che c’è subito la grande notizia: Pedro è in campo con i suoi nuovi compagni

Due giorni dal match contro l’Empoli, che darà il via alla nuova stagione, e la Lazio si allena in quel di Formello con una seduta pomeridiana. Ed ecco che, a inizio seduta, c’è subito la grande notizia: Pedro è in campo con i suoi nuovi compagni.

L’arrivo dello spagnolo è stato formalizzato in mattinata, con visite mediche e annuncio social. Ora si attende l’ufficialità, ma soprattutto di capire se l’iberico sarà già disponibile per la sfida di sabato.