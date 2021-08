Pedro Lazio, visite mediche in segreto. Nel pomeriggio a Formello

Pedro Lazio, il calciatore avrebbe svolto le visite mediche in segreta stamattina. Nel pomeriggio potrebbe vedersi a Formello

Il colpo Pedro sembra ormai cosa fatta. Maurizio Sarri ha il suo attaccante esterno d’esperienza, reduce dalla pessima esperienza alla Roma, ma ancora determinato a dimostrare il suo assoluto valore.

Secondo Il Messaggero, lo spagnolo ha svolto in mattinata le visite mediche in gran segreto presso la clinica Paideia, ricevendo l’idoneità, ed è atteso a Formello nel pomeriggio. L’ex Chelsea è apparso in gran forma, non è escluso quindi che a Empoli possa strappare la convocazione.