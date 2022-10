Allenamento Lazio, seduta di scarico post Udinese: due assenti

Allenamento di scarico in casa Lazio dopo il match di ieri contro l’Udinese: due i giocatori assenti in quel di Formello

Allenamento di scarico in casa Lazio dopo il match di ieri contro l’Udinese. Ed erano due i giocatori assenti in quel di Formello.

A scendere in campo sono infatti i giocatori che non sono scesi in campo dal 1′ contro i friuliani e a mancare sul terreno di gioco sono Pedro e Luis Alberto. Dopo una prima fase di attivazione muscolare, i calciatori biancocelesti hanno effettuato un lavoro atletico seguito da alcune esercitazioni tecniche. La seduta è terminata con una partitella a campo ridotto con l’ausilio delle sponde.