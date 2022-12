Allenamento Lazio, mattinata di lavoro tattico. Immobile a riposo

Mattinata di allenamento per la Lazio in quel di Formello. Ciro Immobile a riposo: ecco il report della seduta

Mattinata di allenamento per la Lazio in quel di Formello. Ciro Immobile a riposo, ma nessun allarme, nonostante il bomber, dalla ripresa post sosta, non aveva mai saltato una sgambata. Out anche Basic, alle prese con la febbre. Ok invece Romagnoli, Patric e Marcos Antonio, seppur a ritmi meno sostenuti: per loro lavoro atletico a un’intensità inferiore.

Dopo un iniziale riscaldamento muscolare, gli uomini di mister Sarri hanno svolto ampie esercitazioni tattiche prima di una partitella a campo ridotto, decisa dalle reti di Marcos Antonio e Cancellieri. La seduta è terminata con un lavoro di carattere atletico. Domani doppio allenamento.