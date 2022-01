Allenamento Lazio: si rivede Radu. Assente Luiz Felipe

ASCOLTA Ascolta la versione audio dell'articolo

Allenamento Lazio: si torna a lavorare in quel di Formello, dopo due giorni di riposo post Atalanta. Ecco il report della seduta

Dopo due giorni di riposo, che hanno seguito il pareggio di sabato contro l’Atalanta, si torna a lavorare al centro sportivo di Formello, con l’appuntamento che era appunto previsto per le ore 15.

Prima della seduta mister Sarri ha tenuto a rapporto la squadra, tornando sul match contro gli uomini di Gasperini. In campo si è rivisto Stefan Radu, assente da qualche giorno. e che in mattinata ha svolto le visite di idoneità. Il rumeno, insieme a Basic e André Anderson, si è allenato a parte con dei ritmi un po’ più blandi rispetto al resto del gruppo. Presenti Zaccagni e Immobile, che domani risponderanno alla chiamata di Mancini per lo stage. Assente invece Luiz Felipe, in Paideia per controlli.

La seduta ha preso il via con un lavoro di attivazione muscolare e riscaldamento. In seguito la squadra ha svolto alcune combinazioni e scambi con il pallone. A concludere l’allenamento la consueta partitella. Insomma, il cammino verso Firenze è appena partito.