Allenamento Lazio, rifinitura alla vigilia del Bayern: le ULTIME da Formello – VIDEO

Allenamento Lazio, rifinitura in casa biancoceleste alla vigilia della sfida di Champions League contro il Bayern Monaco

(inviato a Formello) – Vigilia di Champions League per la Lazio, che domani sfiderà il Bayern Monaco nell’andata degli ottavi di finale. Dopo la conferenza stampa della vigilia di mister Sarri, i biancocelesti sono tornati in campo per la rifinitura del pomeriggio.

Assenti alla seduta di allenamento pomeridiano in vista della sfida di domani contro il Bayern: Zaccagni (a lavoro in un campo a parte) e Rovella. Ritornato in campo Patric e aggregato al gruppo anche Sana Fernandes. Mentre Vecino e Pellegrini hanno iniziato la seduta a parte. Presente anche André Anderson.