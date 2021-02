Allenamento Cagliari verso la Lazio: due giocatori a parte, c’è Rugani

Il Cagliari si è allenato al Centro sportivo di Assemini. Nel mirino il match di domenica contro la Lazio

Il Cagliari prosegue la preparazione della gara di domenica contro la Lazio agli ordini di mister Di Francesco. Il lavoro odierno è iniziato con esercizi di attivazioni a secco, per proseguire con una sessione tattica: esercitazioni a campo aperto, per chiudere partitella a campo ridotto.

Si è allenato per la prima volta con la squadra di Di Fra il neo acquisto rossoblù Daniele Rugani. Lavori personalizzati per Ragnar Klavan e Alfred Duncan, a riposo Alessandro Deiola. Per domani è in programma una doppia seduta.