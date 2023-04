Allegri sulla corsa Champions: «Dobbiamo riuscire a prendere la Lazio»

Il tecnico dei bianconeri lancia un chiaro avviso ai biancocelesti e Maurizio Sarri

E’ un Max Allegri soddisfatto della classifica, quello che si è presentato nella consueta conferenza stampa pre Juventus Napoli.

L’allenatore dei bianconeri ha parlato anche della lotta Champions, mettendo la Lazio nel mirino.

LE PAROLE- «Abbiamo dovuto resettare tutto, fare uno sforzo mentale per soprattutto riadattarsi a quella che era in quel momento la classifica e cercare di risalire piano piano la china. Nel frattempo avevamo Europa League e Coppa Italia: quello è che è stato fatto è stato fatto bene, ma ora dobbiamo fare meglio da qui alla fine. Abbiamo la possibilità di andare in finale di Coppa Italia ed Europa League e andare a prendere la Lazio che in questo momento è al secondo posto».

