Allegri sulla Champions:: «Dobbiamo pensare a vincere, le altre...»

Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla corsa Champions dopo la vittoria contro la Sampdoria: le sue dichiarazioni

Intervenuto in conferenza stampa, Massimiliano Allegri ha fatto il punto sulla corsa Champions:

«Non cambia assolutamente niente perché siamo lontani dalle squadre che stanno davanti a noi. L’Inter ha due in partite in meno, mentre Napoli e Milan ne hanno una in meno. Vincere era importante per consolidarsi e per prepararci alla difficile partita di mercoledì».