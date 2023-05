Allegri: «Rischio penalizzazione? Ormai abbiamo fatto la corazza»

Allegri, alla vigilia della partita contro il Siviglia il tecnico bianconero replica alla domanda inerente ad una nuova penalizzazione

In occasione della conferenza stampa di vigilia della partita con il Siviglia di Europa League, Allegri replica con idee molto chiare alla domanda inerente a una possibile nuova penalizzazione per la Juventus

PAROLE – Non so cosa succederà. Noi abbiamo talmente una corazza che non ci sposta più niente. È tutto l’anno che cambia colore, parlano tutti, tutti sanno tutto. Noi da questa esperienza usciamo fortificati.

Abbiamo queste due partite di Europa League e altre quattro campionato. Vogliamo arrivare in finale di Europa League e, visto che ci siamo guadagnati il secondo posto sul campo, lo dobbiamo mantenere. Quando abbiamo fatto questo abbiamo fatto il nostro