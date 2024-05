Allegri, il retroscena di Brambati sul futuro del tecnico toscano: c’entra anche la Lazio

Allegri, l’opinionista rilascia alcune dichiarazioni riguardo Allegri a rischio esonero e rivela un retroscena in cui c’entra la Lazio

Intervenuto ai microfoni di TMW, Brambati alla luce della situazione burrascosa di Allegri il quale sembrerebbe essere a rischio esonero dopo quanto accaduto mercoledì, rivela questo retroscena in cui cita anche la Lazio

ALLEGRI – Allegri? Per me c’è sempre stata tensione con Giuntoli. Lui non ha mai sopportato Allegri e probabilmente non sopporta le personalità, quelli che hanno quel carisma. E per questo lo reputo un mezzo dirigente. Uno che ha deciso di mandare via Allegri, usando modi meschini, usando un giornale e altri dirigenti, mettendo zizzania con i giocatori, mentre Allegri per quello fatto meritava almeno una certa onestà e chiarezza. Se questi risultati li avesse portati alla Roma quest’anno, Allegri avrebbe un mezzo busto al Colosseo. Giuntoli si è comportato malissimo con Allegri e indirettamente con i tifosi, quando non è intervenuto sul mercato di gennaio quado ha avuto il benestare dalla società, si è inventato delle trattative. Dopo Lazio-Juve Giuntoli ha chiamato Gattuso e se Allegri non vinceva la partita con la Lazio in Coppa Italia lui sarebbe andato al posto di Allegri come traghettatore fino a giugno

A Max avrei consigliato di uscire da signore, di non fare così. Vuole chiudere già oggi la Juve con lui? Eh beh, dopo quello che ha detto, ossia ‘licenziatemi pure oggi’. Non credo che ci siano gli estremi per mandarlo via per giusta causa per quello che è accaduto, soprattutto con Giuntoli. Io oggi ho parlato con una persona che ha avuto Thiago Motta allenatore e mi ha detto che è senza personalità. Gliene hanno dette di tutti i colori ad Allegri, poi gli hanno tolto le mani della squadra e il mercato è andato come è andato, poi ieri la partita gli tolgono un gol per un fuorigioco di nulla e non gli danno un rigore, e tutto il resto ecco che è esploso. E comunque occhio che Thiago Motta non ha ancora firmato nulla