Alla Juve non basta Locatelli: Allegri sogna Milinkovic

Locatelli non basta alla Juve. Allegri sogna Milinkovic Savic o Pogba per il centrocampo: la situazione

Tre anni fa prima di essere esonerato Massimiliano Allegri aveva fatto due nomi per rinforzare una mediana che già all’epoca iniziava a mostrare qualche punto debole. Il tecnico toscano aveva individuato in Milinkovic-Savic e Pogba i due profili ideali a rivitalizzare il centrocampo della Juventus.

Con il ritorno sulla panchina bianconera, Allegri vorrebbe rinforzare il centrocampo e Locatelli potrebbe non bastare e dunque i sogni restano due: Pogba e Milinkovic Savic. Per il francese si tenta la pista dello scambio con Cristiano Ronaldo; mentre il serbo potrebbe essere più “cedibile” visto il ciclo concluso con Inzaghi, anche se gode della stima di Sarri e Lotito non ha intenzione di abbassare le richieste. Lo riporta la Gazzetta dello Sport.