Alitalia, la risposta di Lotito a Report: «Estraneo ai fatti»

Claudio Lotito, presidente della Lazio, ha fatto chiarezza sulla questione Alitalia rispondendo alle domande di Report

Claudio Lotito, presidente della Lazio, intervistato da Report ha fatto chiarezza sulla vicenda Alitalia. Nel 2019 infatti Lotito provò ad acquistare il 37,5% della compagnia con un’offerta da 375 milioni. Le garanzie bancarie arrivarono con una lettera del Banco Santander che sarebbe falsa. Questo il chiarimento di Lotito, incalzato da Repubblica:

«Non c’è nessun problema anche perché io ho dato incarico per poter fare questa cosa a una struttura. La dichiarazione della conformità non è che l’ho fatta io (…) Allora, le posso dire: noi avevamo dato incarico a una struttura che, ai tempi, se non ricordo male, a una banca d’affari a farci questo tipo di discorso. Benissimo sarà un documento falso, vorrà dire che è stata fatta una truffa ai nostri danni»