Pedullà fa chiarezza: «D’Ambrosio alla Lazio? Ecco come stano le cose»

Alfredo Pedullà, noto esperto di mercato, ha fatto il punto sul possibile arrivo di Danilo D’Ambrosio a parametro zero alla Lazio

Dal proprio sito ufficiale, Alfredo Pedullà ha parlato così del futuro di Danilo D’Ambrosio, accostato anche al calciomercato Lazio:

Danilo D’Ambrosio ha lasciato l’Inter dopo una lunghissima esperienza e sta cercando la soluzione migliore per una nuova avventura. Era stato accostato alla Lazio, avevano addirittura parlato di un incontro per definire i dettagli, in realtà non c’è stato – almeno fin qui – alcun tipo di riscontro. Il profilo piace, invece, molto a Gilardino. E ci sono conferme rispetto a quanto raccontato ieri da diverse fonti genovese, la proposta è stata recapitata, ora si aspetta una risposta di D’Ambrosio. Ci sono altre offerte, presto una decisione.