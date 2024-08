Alfie Nicholson a MILANNEWS24.COM: «Tengo d’occhio il calcio italiano perché amo la cultura dei tifosi. Sulla Nazionale dico questo». Le parole del giornalista

La redazione di MilanNews24 ha intervistato il giornalista Alfie Nicholson del The Spurs Web, che ha commentato così la situazione del calcio italiano.

Segue il calcio italiano? L’Europeo dell’Italia è stato sicuramente deludente, come è stato visto in Inghilterra e quali sono le più grandi differenze tra le due federazioni?

«Cerco sempre di tenere d’occhio il calcio italiano perché amo la cultura dei tifosi. Mi piace molto guardare giocatori come Dybala, Leao e Lautaro. Sono stato anche al derby di Milano qualche anno fa e sono rimasto stupito dalla passione e dalla quantità di tifosi. Questa penso che sia una grande differenza tra il calcio italiano e quello inglese. In questo momento, i tifosi delle squadre italiane, soprattutto in Europa danno davvero un vantaggio alla loro squadra».

«Per quanto riguarda la Nazionale, credo che l’Italia stia attraversando un periodo difficile a causa della mancanza di talenti affermati ma anche per la natura del modo in cui gioca l’Italia. Come abbiamo visto con il Manchester City negli ultimi anni, per vincere trofei bisogna giocare con uno stile di calcio attraente, l’Italia ha sempre avuto successo con uno stile difensivo, ormai superato, e credo che se non lo cambierà potrebbe costargli caro. Questo non vuol dire che l’Inghilterra non abbia giocato sulla difensiva agli Europei! Ma molti inglesi erano infatti frustrati dall’approccio difensivo di Southgate».

