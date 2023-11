Romagnoli a DAZN: «Punto importante. Derby? Vi svelo che...»

Alessio Romagnoli, difensore della Lazio, ha parlato nell’immediato post-partita del derby contro la Roma: le sue dichiarazioni

Intervenuto a DAZN dopo Lazio-Roma, Alessio Romagnoli ha dichiarato:

«E’ un punto importante, dispiace perché volevamo vincerla. Avremmo fatto un grande passo in avanti, ma quando non si può vincere meglio tenersi il punto. Adesso c’è la sosta per recuperare, è stato un periodo intenso e abbiamo speso tanto. La Roma è partita meglio, con il gol annullato e qualche occasione. Loro fanno il loro gioco, lo conosciamo. Noi abbiamo preso la partita in mano ma poi siamo calati fisicamente. Il percorso è lungo perché non abbiamo iniziato bene. Siamo lì e le partite sono tante. In Champions vogliamo passare il turno e in campionato dobbiamo vincere perché ne abbiamo bisogno. L’ho sempre sognato, è stato bello. Per noi è pesante però è la partita che tutti sognano di giocare».