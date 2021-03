Alessandro Nesta compie oggi 45 anni, la Lazio lo ha celebrato sui social con un video: «Tanti auguri Sandro»

Non servono le parole per celebrare Alessandro Nesta. Basta qualche frame per far tornare alla memoria di ogni tifoso la grandezza del giocatore che è stato.

Così, nel giorno del suo 45esimo compleanno, la Lazio lo ha celebrato proprio con un video: «Tanti auguri Sandro».