Aldo Serena ha commentato in esclusiva a InterNews24 quanto accaduto ieri sera allo Stadio Olimpico di Roma tra Lazio ed Inter

Aldo Serena è intervenuto in esclusiva a InterNews24. L’ex attaccante ha commentato così la sfida tra la Lazio e la squadra di Inzaghi. Queste le sue parole:

«Sì, soprattutto per la capacità di interpretare la gara. Ci sono momenti in cui bisogna soffrire e devo dire che la Lazio nella prima mezz’ora ha messo in difficoltà i nerazzurri, che si son difesi e hanno provato ripartire non con una grande lucidità. Sbloccata la partita sono andati a sbranare l’avversario con la capacità di aggredire gli spazi e di andare in contrattacco veloce che solo quest’Inter sa fare: non solo con gli attaccanti, ma anche con i centrocampisti e con gli esterni. Insomma, ieri sera si è vista un’Inter dilagante nel secondo tempo».

QUI L’INTERVISTA COMPLETA A INTERNEWS24