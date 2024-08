Alzaraz Lazio, il Flamengo fa sul serio: biancocelesti avvisati

Alcaraz Lazio, il Flamengo ha presentato 18 milioni al Southampton e ha fretta di chiudere: il motivo dietro al blitz dei brasiliani

Oltre a Dia in attacco il calciomercato Lazio cerca un centrocampista e tra i nomi fatti c’è quello di Carlos Alcaraz, argentino del Southampton ed ex Juve la scorsa stagione, ma sul giocatore c’è anche la forte concorrenza del Flamengo.

Come riportato dal portale brasiliano ge.globo, la squadra carioca ha fatto una offerta di 18 milioni ai Saints e vogliono chiudere il prima possibile e il motivo è legato in qualche modo ai biancocelesti. Infatti il Flamengo era molto vicino a Marcos Antonio, sfilato all’ultimo momento dal San Paolo e non vogliono questa volta farsi battere sul tempo: Fabiani e Lotito sono avvisati.