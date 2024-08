Alcaraz Lazio, profilo da NON ESCLUDERE. Dalla Capitale ancora CI PENSANO: intriga per tutti quei motivi

Alcaraz Lazio, un profilo da non escludere quello del calciatore argentino. Dalla Capitale ci pensano: ecco perchè puntare su di lui

Come rivelato quest’oggi dal Corriere dello Sport, il calciomercato Lazio sta osservando da vicino la situazione di Carlos Alcaraz, centrocampista con un passato nella Juventus di sei mesi nella scorsa stagione.

L’argentino resta una possibilità, vista la sua grande duttilità in campo che lo porta ad essere utilizzabile sia a centrocampo che in posizioni leggermente più avanzate. Ma non solo perchè, essendo un under 22, sarebbe anche iscrivibile alla lista per il campionato. Lista che, come sappiamo, sta creando ben più di un problema in questo momento.