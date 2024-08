Alcaraz Lazio, il centrocampista NON aspetta più i biancocelesti: ACCORDO con il Flamengo. Le ultime sulla trattativa

Come riportato da Fabrizio Romano, il Flamengo ha completato l’accordo con il Southampton per il trasferimento di Carlos Alcaraz in Brasile. Rimangono da sistemare gli ultimi dettagli e poi il centrocampista potrà unirsi al club rossonero.

Alcaraz ha deciso di non aspettare più il calciomercato Lazio ed ha accettato l’offerta del Flamengo. La trattativa si è conclusa sulla base di un trasferimento a titolo definitivo da 19 milioni di dollari.