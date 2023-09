Albertini: «Dimissioni Mancini? La sua scelta mi ha stupito molto»

Albertini, l’ex difensore ha rilasciato alcune dichiarazioni commentando fra gli argomenti anche delle dimissioni di Mancini

In occasione dell’evento Italian Padel Awards, Demetrio Albertini ha espresso il suo parere riguardo le dimissioni recenti di Roberto Mancini, come ct dell’Italia

PAROLE – L’addio di Mancini? Mi ha stupito tanto. Si erano fatti dei programmi, condivisi, e alla fine ci si è ritrovati per sua scelta ad optare su un altro allenatore, comunque grande come Spalletti. Ci sono difficoltà e ne siamo consapevoli, come i pochi convocabili per la nazionale