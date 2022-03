Finisce 0-0 l’amichevole disputata a Tirana tra Albania e Georgia: Hysaj e Strakosha in campo per tutto l’arco del match

Termina 0-0 l’amichevole giocata a Tirana tra Albania e Georgia, che chiude il ciclo di partite per le nazionali.

Thomas Strakosha ed Elseid Hysaj sono rimasti in campo per tutto l’arco del match e ora faranno immediatamente ritorno a Roma per mettersi a disposizione di Sarri.