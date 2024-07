Akpa Akpro Lazio, CLAMOROSA svolta: il centrocampista ha CONVINTO Baroni. Il futuro potrebbe essere nella Capitale

Acquistato dalla Salernitana nel 2020, Jean-Daniel Akpa-Akpro aveva stupito con un gol in Champions League al Borussia Dortmund sotto la guida di Simone Inzaghi. Con l’arrivo di Sarri, però, il centrocampista ha trascorso due stagione in prestito (prima all’Empoli e poi al Monza), ma ora potrebbe clamorosamente restare alla Lazio in vista della prossima stagione.

Infatti, come riportato da Il Messaggero, Akpa Akpro ha convinto Marco Baroni nel ritiro di Auronzo di Cadore e un’eventuale cessione di Danilo Cataldi potrebbe favorire la permanenza dell’ivoriano.